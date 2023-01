Nuevo capítulo de la Ruta del Sol III: ANI y proveedores lograron acuerdo

Se espera que, con este trato, la empresa socia mayoritaria en la construcción del tramo reinicie las obras antes de finalizar el año.

Cerca de 257 proveedores a los que se les debe más de 128.000 millones de pesos por incumplimientos, llegaron este miércoles a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura.

“Aquellas firmas o proveedores que tengan acreencias hasta aproximadamente entre 500 y 600 millones se les paga la deuda por parte de la constructora Ariguani. Estas firmas representan el 75% de los acreedores, es decir, que ya podríamos solucionar el problema a 123 de las 257 firmas”, indicó Carlos Garcia, vicepresidente de la ANI.

Acuerdo que los proveedores esperan que se les cumpla. Así lo afirmó el vocero Carlos Mariano Rodríguez: “Gran parte de los acreedores no estamos de acuerdo con la forma de pago que nos proponen. Nos van a pagar a dos años, entonces no sabemos qué va a pasar. No hay ninguna garantía de ese pago”.

Con esto se vislumbra la reactivación de las obras al finalizar el año, después de dos años y medio de estar paralizadas.

Esta obra incluye 465 kilómetros de los corredores desde San Roque - Bosconia hasta Valledupar y ha tenido problemas económicos y penales por presuntos actos de corrupción.

En marzo de 2020, un Tribunal de Arbitramento resolverá si el Gobierno o el concesionario asume los costos de nuevas obras del proyecto.