Nuevo ciclo de diálogos entre Gobierno y ELN fue aplazado: ¿cuándo se llevará a cabo?

El nuevo ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN fue aplazado. Los negociadores advierten crisis en el proceso por cuenta de la postura de este grupo armado sobre el secuestro.



Aunque aún el Gobierno no recibe respuesta del ELN sobre su asistencia a la reunión extraordinaria para discutir su posición frente al secuestro, se prevé que en este encuentro estén máximo dos negociadores de cada una de las partes. Si es en el exterior participaría un país garante y, en caso de desarrollarse en Colombia, lo acompañaría la Iglesia o la ONU.

“¿Qué esperamos? Primero, que ellos entiendan que se trata de una crisis, una crisis la berraca, no de una cuestión insignificante y, segundo, pensemos cómo se puede solucionar. Desde luego ellos saben que no podemos admitir que eso se resuelva diciéndole ‘ah bueno, entonces para que ustedes no secuestren vamos a darles tanta plata’ porque eso es simplemente hacerle el juego al secuestro”, señaló Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con esta guerrilla.

Según el jefe negociador, el Gobierno dejará clara las líneas rojas sobre este delito. Asimismo, esperan el compromiso de renunciar al secuestro y entregar a los rehenes en su poder.

“La reunión extraordinaria para nosotros es vital, fundamental, como le digo, un poco más ligeros, un poco más tranquilos, sin el fardo de una situación crítica en la espalda, hace necesario aplazar un poco”, agregó Otty Patiño.

Se espera que el quinto ciclo de negociaciones pueda desarrollarse antes de terminar el año.

Cabe recordar que, el pasado jueves, 16 de noviembre de 2023, Otty Patiño, envió una carta a Pablo Beltrán, cabeza de la delegación del ELN, en la que solicitó una "reunión urgente" entre las partes para tratar el flagelo del secuestro.

“El rechazo e indignación expresados por la opinión pública nacional e internacional frente al secuestro del señor Luis Manuel Díaz y de los secuestrados que ustedes aún tienen en su poder, aunado a sus inaceptables justificaciones para seguir secuestrando, exigen una reunión urgente y extraordinaria entre las jefaturas de las dos delegaciones antes del próximo ciclo” , dice la carta firmada por Otty Patiño.