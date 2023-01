Edmundo Rodríguez, testigo clave en la investigación, había asegurado que este y Jorge Pretelt recibieron dinero para fallar una tutela a favor de la firma española.

En respuesta a una investigación de Noticias Caracol, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alexei Julio, salpicado en denuncias por presunta corrupción en el fallo de una tutela, dio su versión de los hechos.

Publicidad

Vea más: