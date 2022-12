“Nunca he actuado en contra de la ley”: senador Ashton habla del cartel de la Toga

Congresista aseguró que sus reuniones con el exmagistrado Francisco Ricaurte fueron para hablar del presupuesto de la Judicatura y no para pactar sobornos.

Uno de los testigos que señala al congresista es el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema José Reyes, quien dice que investigando el caso le pareció extraña la cercanía entre Ashton y Ricaurte.

“Ashton se reunía y buscaba asiduamente a Francisco Ricaute. Ahí aparece eso, era lo que decía yo y eso también me huele muy mal”, declaró Reyes.

El senador Álvaro Ashton es uno de los investigados por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, que ahora también lo indaga por supuestamente haber pagado para obtener beneficios en su proceso.

“Nunca, jamás”, contestó el congresista Ashton cuando periodistas le preguntaron si el exmagistrado Ricaurte le había pedido dinero para beneficiarlo en el proceso.

"Yo no voy a desconocer que tenía una relación de amistad con el doctor Ricaute y por motivos de amistad e interinstitucionales”, añadió.

De acuerdo con la versión del senador, los encuentros en el despacho de Ricaurte se daban por “su condición como miembro de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y yo de la comisión de presupuesto”.

“Mi conducta y mi comportamiento ha estado siempre enmarcado en la ley”, agregó.

