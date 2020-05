“Nunca he dado orden de hacer seguimientos ni chuzadas”: general (r) Nicacio Martínez 

“Si hubiera tenido el conocimiento, habría sido el primero en denunciar”, aseguró el excomandante del Ejército. Pidió celeridad en las investigaciones.

El general (r) Nicacio de Jesús Martínez se refirió al nuevo escándalo de chuzadas revelado por la revista Semana, donde se evidenció que uniformados utilizaron recursos de inteligencia para hacerle seguimiento tanto a periodistas -nacionales y extranjeros- como a políticos.

“Nunca he dado ninguna orden de hacer seguimientos, de hacer chuzadas. Tampoco tenemos la capacidad de hacerlo, de hacer listas contra periodistas, contra personas de la justicia, contra políticos, contra miembros del gobierno”, expresó el ex alto oficial.

Y defendió su labor en la institución: “Los resultados operacionales que se dieron se hicieron dentro del marco de la ley. Si alguna persona de la inteligencia o de la institución hizo algo, sería de manera soterrada. Si hubiera tenido el conocimiento, habría sido el primero en denunciar porque esto va en contra de los principios”.

También se pronunció sobre la decisión del presidente Iván Duque de reversar su designación como agregado militar ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Lamento profundamente la decisión que tomó el señor presidente, la acojo como he cogido todas las decisiones que él ha tomado. Yo como militar nunca me propongo ni he estado propuesto para ascender a ningún grado, para aspirar a ningún cargo. Yo no solicité irme para allá, quien me designó fue el presidente en su momento, cosa que le agradezco. Y si hoy ha tomado esa decisión, la respeto”, afirmó el general en retiro.

Finalmente, sostuvo que quieren hacerle daño con malos entendidos, difamaciones y mentiras, por lo que pidió celeridad en las investigaciones.

Le puede interesar: Comandante de FF. MM. reconoce fallas en inteligencia del Ejército