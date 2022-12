“Nunca he recibido un peso absolutamente de nadie”: exmagistrado Ricaurte fue enviado a La Picota

Doce horas duró la audiencia contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien presuntamente recibió dinero para favorecer procesos judiciales.

“En ningún momento hicimos parte de una empresa criminal, por eso nuestro apoderado acaba de apelar la decisión que adoptó la juez la cual no compartimos”, dijo el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez a la salida del complejo judicial de Paloquemao.

“Nunca he recibido un peso absolutamente de nadie”, agregó.

El fiscal del caso, por su parte, sostuvo que “la gravedad de los hechos no tiene precedencia en la historia de Colombia. Nunca antes, a tan alto nivel, se había prostituido la profesión de abogado ni el ejercicio de la magistratura”.

La juez 40 de control de garantías decidió enviarlo “a la cárcel La Picota, patio de servidores públicos, atendiendo la condición que en su momento revestía el ciudadano Ricaurte Gómez”, por considerarlo un peligro para la sociedad.

Juez de control de garantías legalizó orden de captura del... El exmagistrado, quien dijo que iba a demostrar su inocencia, es señalado de los delitos de cohecho, peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por supuestamente liderar junto con José Leonidas Bustos, el exfiscal Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el magistrado Gustavo Malo una organización criminal.

“La forma en que operaba la organización implicaba la reunión de sus integrantes en la residencia suya (de Ricaurte), en la del doctor Bustos, así como en algunos lugares públicos como hoteles, restaurantes e inclusive fuera del país, como sucedió para la época de fin de año del 2014 en el hotel Marriot de la ciudad de Miami”, precisó la Fiscalía durante la audiencia.

Estos tres testimonios tienen contra las cuerdas al exmagistrado... El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverri, dijo por su parte que este era “uno de los días más oscuros” para esa corporación.

“La verdad que deploramos que exintegrantes de esta corporación se vean envueltos en estos hechos tan bochornosos”, por lo que “no vamos a pedir que se oculten los hechos ni que se minimicen ni que se tengan contemplaciones con quienes resulten implicados en este hecho”, añadió.