“Nunca me sentí tan indefenso”: Musa Besaile habla sobre presunta extorsión del exfiscal Moreno

El senador aseguró que teme por la seguridad de su familia. Afirmó que se siente tranquilo porque dijo toda su verdad ante la justicia.

Besaile, investigado por los hechos de corrupción que tocaron lo más alto de la Corte Suprema de justicia, lo denunció sin rodeos.

“Fui extorsionado, fui extorsionado por el doctor Gustavo Moreno, en ese entonces asesor del fiscal general. Fue la persona que me hizo toda la extorsión de la cual fui una víctima", aseguró Besaile.

Según su confesión, que ratificó ante la Corte Suprema de Justicia, le pagó 2.000 millones de pesos a Moreno, exjefe anticorrupción de la Fiscalía, y al expresidente de la Corte Francisco Javier Ricaurte para no ser capturado por ese tribunal y, además, enlodó a otro expresidente de la Corte, el exmagistrado Leonidas Bustos.

"El me abordó en nombre de su padre, él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento”, recalcó Musa Besaile, senador del partido de La U.

Y añadió en referencia al exfiscal Moreno:

“Ahora que ya sé que el señor está detenido, que no tiene manera como hacerme daño y que yo sé que aquel, al que se refería como su padre, ya no está en la posición que estaba. Hoy me atrevo a venir a denunciarlo".

"Fui una víctima": Musa Besaile dice que exfiscal Moreno y... Esta explosiva confesión es la carta que Besaile se jugó ante la justicia para cambiar de rol en el proceso. De señalado como un patrocinador de sobornos, para torcer expedientes, ahora se declara como una víctima de una red de extorsión.

Entretanto, Noticias Caracol conoció detalles de la declaración que entregó a la justicia el abogado de Besaile, Luis Ignacio Lyons.

Según su relato, Luis Gustavo Moreno buscó a Lyons y a Besaile a finales de 2014 para decirles que la orden de captura contra el senador estaba lista, pero que él podía frenarla a cambio de 6.000 millones de pesos.

Moreno añadió que también sabía de la inminente orden de captura contra el senador Julio Manzur por parapolítica. Ni Manzur ni Besaile, entonces, cedieron a la extorsión, dijo Lyons.

Pero en enero de 2015 Manzur fue detenido. Entonces el abogado Luis Ignacio Lyons y el senador Musa Besaile sintieron que el abogado Moreno sí tenía margen de maniobra en la Corte Suprema.

Fue así como, según el relato de Lyons, volvieron a reunirse con él y con el exmagistrado Francisco Ricaurte. En dicha reunión se acordó el pago de 2.000 millones de pesos que fueron entregados, supuestamente, entre febrero y abril del 2015 en cuatro contados de 500 millones de pesos.

Lyons, primo del exgobernador de córdoba Alejandro Lyons aportó fechas concretas, direcciones de entrega del dinero y los detalles de un encuentro cara a cara entre Musa Besaile y el exmagistrado Francisco Ricaurte.

Más detalles

En diálogo exclusivo con Blu radio y Noticias Caracol, el senador Besaile dio detalles adicionales de lo que él llamó "una extorsión de la propia justicia". Habló del maletín con el dinero en efectivo y de otras exigencias que le habría hecho el exfiscal Moreno para salvarlo de la orden de captura.

"Vamos a bajarla a cuatro mil millones. Esto es para mi papá, para el equipo y para mi persona. Yo le dije, hombre, me da mucha pena contigo Gustavo yo no tengo los seis, ni tampoco tengo los cuatro”, contó Besaile.

Besaile señaló cómo supuestamente en un hotel del norte de Bogotá, Luis Gustavo Moreno, hoy detenido y a punto de ser extraditado a Estados Unidos, redujo la petición de dinero, pero hizo varias exigencias a cambio de que la Corte no tocara al mismo Besaile por posibles vínculos con paramilitares.

¿A quién se refería? “Él se refería al presidente de la Corte en ese momento, al magistrado Leonidas Bustos. Me tienes que dar 2.000 millones en efectivo en Bogotá, no los voy a ir a buscar a tu zona ni a ninguna región del país, aquí en Bogotá, en efectivo, me los mandas con tu abogado, no me respondas de una vez si sí o si no, ya sabes que, si no, tienes una orden de captura después de semana santa”, afirmó Musa Besaile Fayad.

Ante las cámaras de Noticias Caracol, Besaile no quiso decir si había o no pagado el dinero, sin embargo, explicó la forma en la que supuestamente actuó, luego de esta solicitud.

"Yo me sentí impotente, con rabia, al mismo tiempo indefenso, con miedo. El hombre se para, coge los celulares, me entrega el mío y se va. Yo salgo para donde mi abogado con la voz entrecortada, le dije a mi abogado: nunca me había sentido tan indefenso".

Musa Besaile aseguró que teme por su familia y por sus hijos, sobre todo en materia de seguridad. Dijo que se siente tranquilo porque dijo toda su verdad ante la justicia y aseguró que no tiene preocupación ante la posibilidad de que ordenen su captura.

