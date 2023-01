Obispo se disfrazó de habitante de calle para dar una lección a los creyentes

Hizo la caracterización como experimento, antes de dictar una conferencia sobre la doctrina social de la Iglesia, para analizar la reacción de los asistentes.

Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de Armenia, buscaba enviar un mensaje de fe y conocimiento con el fin de incentivar el cuidado de las personas que viven en condición de calle en el Quindío.

“Me ubiqué en algunos espacios estratégicos del teatro. Algunos no me respondían bien, otros me respondían muy mal, pero lo resumí en esta palabra: indiferencia”, contó Quintero.

Y añadió, a manera de reflexión, que “realmente, lo que nos duele a veces no son las cosas malas de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Eso es lo que nos tiene que doler”.