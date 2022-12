Obra en Santo Domingo deja tres viviendas desplomadas y un sector sin agua

Una obra que debería mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santo Domingo, nordeste antioqueño, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza, especialmente para los que están ubicados en el sector Calle Nueva del barrio San Pedro también conocido como El Chispero.

En la noche del miércoles y madrugada del jueves dos viviendas se desplomaron producto de las obras de acueducto y alcantarillado que hacen desde el mes de marzo en el sector.

“Desde que empezaron las casas iniciaron con grietas. Los que hacen las obras repararon algunas, pero nosotros no queríamos hasta que no terminaran las excavaciones y ayer de tantas no aguantó y se cayó la casa”, contó Dora Gutiérrez, una de las afectadas.

En la vivienda, de la que es propietaria con tres hermanas, habitaba su madre de 75 años, pero por las enormes grietas la habían hecho desalojar desde el mes de mayo.

“Ahí solo teníamos las gallinas, ya que en el parque no pudimos conseguir casa con solar, pero nos preocupa es que todos dicen que nos van ayudar y nadie responde”, expresa Dora preocupada.

Además de las dos viviendas destruidas, hay diez casas más con averías y peligro de caerse y otras 30 sin servicio de acueducto.

Carlos Mauricio López Castaño, secretario de Planeación y Desarrollo territorial, explicó que el municipio ya hizo enlace con el Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto y subsane los inconvenientes presentados por la obra en todo el municipio.

“En este momento se convocó un Comité urgente con funcionarios del Findeter, para evaluar todas las viviendas afectadas. Además hacer una reunión con las familias y plantear posibles soluciones”, dijo López.

Adicionalmente, buscan acciones para reconectar el servicio de agua, que hace dos días no tienen en el sector.