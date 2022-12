Obreros del túnel de La Línea se declararon en paro

Un centenar de obreros del túnel de La Línea, en Quindío, entró en cese de actividades. Los trabajadores aseguran que desde hace tres meses no les pagan seguridad social. (Obras de la Línea, un accidentado proceso).

Además, afirman que el consorcio segundo centenario, encargado de la construcción, no ha realizado a tiempo los respectivos pagos de sus salarios, por lo que se ven obligados a parar sus labores

“Yo tengo un problema de riñones y resulta que hace tres meses estoy buscando una cita en la cual me han negado una droga que me tiene que dar el comité por medio de la EPS Coomeva y resulta que estos señores en tres meses no pagan y están jugando con mi integridad física, la mía, la de nuestros compañeros y la de nuestras familias”, declaró Arbey Zambrano, uno de los obreros que se declara afectado por los incumplimientos.