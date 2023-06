Ocho militares retirados aceptaron falsos positivos: "Me di cuenta por qué Dios me devolvió la vida"

Ocho militares en retiro aceptaron su responsabilidad en más de 40 casos de falsos positivos cometidos entre los años 2002 y 2006 en Dabeiba, Antioquia , y explicaron por qué lo hicieron.

El coronel en retiro Efraín Prada dice que volvió de la muerte con el único objetivo de ponerle la cara a las víctimas en Dabeiba.

“Después de haber muerto unos minutos en una operación en el hospital Pablo Tobón de Medellín, en estos días, cuando me llamó la Jurisdicción Especial para La Paz para enfrentar mi responsabilidad en estos hechos, me di cuenta por qué mi Dios me devolvió la vida”, manifestó el coronel Efraín Enrique Prada, quien compareció ante la JEP.

Así como él, sus otros siete compañeros también aceptaron su responsabilidad en 49 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. “Mi función era salvaguardar la vida, honra de todos ustedes, pero les fallé”, agregó Efraín Prada.

Por otro lado, el sargento (r) William Capera, también compareciente ante la JEP, dijo que durante los falsos positivos no les interesaba los resultados operacionales comunes.

“Una captura tampoco era una opción, la opción eran las muertes y los asesinatos”, anotó.

Un error que para las víctimas es irreparable.

“Eran jóvenes que no le hacían ningún daño a la sociedad. Queremos saber si ustedes una vez más son conscientes del daño que se les produjo a estas familias, el daño que causaron en su vida social, en su vida familiar, en su vida colectiva, y para siempre en un país. Queremos saber cómo es posible, qué sentían ustedes al llegar a sus casas, abrazar a sus padres, a sus hijos y a sus esposas, después de haber cometido un crimen tan atroz. Porque sí, para ustedes era una cuestión de matar, soltar, enterrar y ocultar, pero para nosotros era el peor crimen inhumano”, expresó Catalina Ortiz Zapata, víctima acreditada de falsos positivos.

Siempre llevaran consigo el dolor y el recuerdo por sus seres queridos. Hoy rindieron este homenaje a su memoria: plantaron un árbol como símbolo de vida y de que nunca los olvidarán.