Ocho niños y un adulto resultaron heridos por desplome de techo en Palmira, Valle

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, capitán Wílliam Moya Martínez, informó que el accidente se presentó en la tarde del domingo cuando los menores estaban viendo televisión en una sala. En la vivienda funcionaba la fundacion de la que son parte.

"El cielo raso, hecho de madera, concreto y caña, se les vino encima hacia las 5:00 de la tarde de manera imprevista y lesionó a ocho niños y un adulto", dijo el capitán Moya.

La directora de esta fundación explicó que ya habían advertido sobre el mal estado de las instalaciones y que con sus recursos estaban haciendo algunas reparaciones.

"Nosotros hemos intentado hacerle unos arreglos a la casa, incluso la Universidad Icesi dio un dinero, la casa se arregló. Cuando recibimos la casa estaba en mal estado. Al menos el cielo falso estaba muy quebrado y eso fue lo que le cayó a los niños", indicó María Elena Álape, directora de la Fundación Restauración.

Al lugar de la emergencia ubicado en el sector de Copacabana, corregimiento Tienda Nueva, en jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, llegaron bomberos y paramédicos en cuatro ambulancias y una máquina extintora que les brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron al hospital San Vicente de Paúl.

"Afortunadamente, las heridas no son tan fuertes, pero sí sufrieron laceraciones y golpes en diferentes partes del cuerpo", explicó el Comandante de los Bomberos de Palmira.

El oficial indicó que el hogar donde se produjo la caída del cielo raso está muy deteriorado y sostuvo que si el hecho se hubiera presentado en el dormitorio, habría sido más grave, porque ese espacio "es mucho más grande y hay menos protección".

El propietario de la vivienda donde funciona la fundación consideró que el accidente pudo haber ocurrido por unos arreglos que se le hicieron a la estructura.

“Parece que fue afectado cuando se estaba construyendo el techo porque eso ya tiene muchos años, la casa no tiene por qué estar habitada cuando están reconstruyendo y menos niños”, dijo Hugo Delgado, propietario de la casa.

El propietario de la casa pidió que por ahora la vivienda no sea habitada para evitar riesgos mayores, los niños fueron trasladados a un albergue, mientras se soluciona la problemática.