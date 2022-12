Ofrecen $20 millones para dar con presunto violador de menores en Bosa, Bogotá

Las familias de este sector de la ciudad manifiestan que se sienten vulnerables a los ataques de violadores y ladrones por la falta de presencia de las autoridades.

"La semana pasada hubo dos casos iguales y la Policía no hizo nada, cogieron a uno no más y el resto quedó en veremos", denunció un familiar de las niñas.

Los habitantes del barrio pidieron a las autoridades que sea instalado un CAI de la Policía, y anunciaron manifestaciones pacíficas para exigir que se haga justicia.

"Estamos pidiendo un CAI móvil, porque no es justo que un desgraciado de esos, cuántas veces quiera violar niñas lo hace y se va como Pedro por su casa", afirmó Diana Moreno, vecina del sector.

Miembros de la comunidad aseguran que no solo son víctimas de violaciones sino también de atracos y expendedores de vicio.

Por su parte, el general Óscar Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana, afirmó que esperan poder detener al sospechoso del caso en las próximas horas.