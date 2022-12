Ofrecen $20 millones para hallar a homicida de niño de 7 años en Bogotá

Hace una semana en un paraje del barrio Potosí, en el sur de Bogotá, fue encontrado muerto John Sebastian Rugeles, quien había desaparecido luego que su madre lo dejara cerca del colegio.

El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía de Bogotá, aseguro que para facilitar la búsqueda del responsable del asesinato se ofrece una millonaria recompensa.

“Ha estado muy avanzada la investigación y estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien nos de datos sobre la persona que pudo haber asesinado asesinado al niño”.

La familia celebró la decisión de la Policía y cree que esta puede ser una estrategia clave en la investigación.

“Lo único que le digo a la gente es que no lo hagan tanto por la plata, que lo hagan porque es una persona que no merece la libertad, merece estar encerrado, una persona que se mete con un niño no es justo que esté en la calle, no es justo que este respirando acá tranquilo”, señaló el hermano de la víctima.

Según las primeras hipótesis el responsable de la muerte del menor podrìa ser alguien cercano a la familia.

"Creemos que sea alguien conocido del menor, porque el menor fue sacado de su casa, de su colegio con engaño y eso solamente se hace con una persona conocida por él", explicó el general Guatibonza.

La familia no solo espera la colaboración de los habitantes de los barrios Caracolí y Potosí sino también de todos los bogotanos para que se pueda detener al agresor.

Jhon Sebastian Rugeles de siete fue sepultado el pasado martes en Bogotá.