Ofrecen $50 millones por pistas sobre asesinos de aspirante a Alcaldía de Cartago

Lo único que se conoce sobre el asesinato del abogado Ignacio Londoño Zabala , es que fue atacado por dos sicarios. Uno de los hombres disparó por la ventana de la oficina donde se encontraba el aspirante, mientras el otro esperaba en una motocicleta. Ambos huyeron hacia el departamento de Risaralda.

En su última declaración a medios, Londoño había anunciado que inscribiría su candidatura el próximo viernes, aspiración que fue truncada en la noche del pasado lunes festivo. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para determinar quiénes fueron los autores del crimen.

"Estamos ofreciendo hasta $50 millones para la persona o personas que den información para dar con la captura de los delincuentes que cometieron este hecho", indicó el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle.

El cuerpo del aspirante permanece en Medicina Legal y será entregado a sus familiares. De acuerdo al último reporte médico, las dos personas que resultaron heridas en el atentado, la esposa de Londoño y el actual Secretario de Hacienda de Cartago, permanecen hospitalizados y fuera de peligro.

"No tenía ningún tipo amenaza, no había denunciado a la Policía Nacional o a otro organismo de seguridad que estuviera amenazado", agregó Murillo.

Un grupo especial de la Policía Técnica Judicial será la encargada de desarrollar las investigaciones. Las autoridades saben que Londoño Zabala tenía dos escoltas, por lo que se encuentran realizando averiguaciones sobre el por qué estos no se encontraban con él en el momento de su asesinato.

El Gobierno rechazó este crimen. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que la Policía y la Fiscalía deberán adelantar las investigaciones sobre los autores del hecho y determinar si este tuvo que ver con su campaña electoral o con el ejercicio de su profesión como abogado.



¿Quién era Ignacio Londoño?