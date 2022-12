Ofrecen $50 millones por responsables de ataque con ácido a menor en Neiva

En la Unidad de Quemados del hospital Simón Bolívar de Bogotá permanecerá durante por lo menos tres semanas la niña de 15 años que fue atacada con ácido en una calle de Neiva. La menor está estable y consciente pero con graves lesiones.

"Presenta grado dos profundo y tres, que comprometen cara, cuello, tórax y la espalda. Se le va a retirar toda la parte de zonas quemadas y esperamos que ese tejido posiblemente necesite cobertura con injertos", explicó Rafael Jiménez, jefe de la Unidad.

Maritza Zambrano, una tía de la menor que llegó desde Neiva para acompañarla en su proceso médico, relató cómo fue la agresión.

"Ella dice solamente que los vio cuando se bajaron de la moto y le echaron el ácido en la cara pero no se acuerda de más nada porque no podía ver, el líquido no la dejaba mirar", contó.

La adolescente se convirtió en la primera víctima de ataque con ácido después de que se sancionara la ley Natalia Ponce de León que aumentó los castigos para los responsables de estas agresiones. Sus atacantes podrían pagar hasta 50 años de prisión y no tendrían beneficio de casa por cárcel ni libertad condicional.