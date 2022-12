Ofrecen recompensa de $15 millones para hallar a asesino de niño de 4 años en Curumaní

Aún no se ha establecido si Yohan Rodríguez, al parecer víctima de maltrato por parte de su madre, fue abusado sexualmente.

Se espera que el cuerpo del niño, encontrado por otros menores cerca de un árbol en el colegio Camilo Torres el pasado fin de semana, sea entregado este martes por Medicina Legal en Valledupar.

Niño de 4 años que apareció muerto en Cesar era víctima de maltratos,... Jorge Celis, alcalde de Curumaní, dijo que el municipio ofreció $5 millones de recompensa para esclarecer el crimen, dinero que se sumó a $10 millones más que puso la Gobernación del Cesar.

La madre del menor fue interrogada por su presunta responsabilidad en maltrato infantil y negligencia, denuncia que ratificó la abuela de la víctima, Malvi Linares.

"El hermano mío a las once de la noche le dijo que el niño no estaba y ella ni se preocupó, sino que se acostó a dormir", dijo.

Habitantes de Curumaní hicieron un plantón para exigir justicia en la muerte de Yohan.

