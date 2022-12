¡Ofrecían galletas con escopolamina! Vea cómo operaban ‘Los Borracheros’ en buses intermunicipales

Utilizaban cédulas falsas al comprar tiquetes, se ganaban confianza de pasajeros y luego les ofrecían alimentos con droga para dormirlos hasta por dos horas.

Videos, testimonios e interceptaciones telefónicas sirvieron de prueba para que estos cinco delincuentes fueran enviados a la cárcel.

“Se me subió al lado el día que iba viajando para Armenia, se puso a hablarme, a ganarse mi confianza (…) luego me ofreció un jugo y me lo tomé. Perdí el conocimiento, no volví a sentir nada y se me llevó todo lo que tenía”, narra una de las víctimas.

Esta organización criminal aplicaba varias dosis de escopolamina en alimentos como jugos y galletas. Sin embargo no siempre lograban su cometido:

-Alias El Gordo: ¿Qué pasó papi?

-Alias Cortés: Perdí un man con argollita, con anillo, un j5 (celular), paila, llave.

-Alias El Gordo: ¿Qué le dio?

-Alias Cortés: La galletaAlias El Gordo: ¿la que yo le hice?

-Alias cortés: sí

-Alias El Gordo: muy poquita seguro. Y ¿no lo remachó (darle más dosis)?

-Alias Cortés: me puse a pensar y dije de allá para acá de pronto me lo mamo (se muere por sobre dosis).

Una vez conocieron su modus operandi, autoridades tendieron una trampa a los delincuentes en Bogotá y los capturaron con varias cajas de jugo y galletas con escopolamina.

“El procedimiento era impregnar las galletas con medicamentos para pacientes psiquiátricos y las jeringas eran utilizadas para poder inyectar esta sustancia diluida en los jugos suministrados a las víctimas”, confirmó el intendente Juan Pablo Galvis.

‘Los Borracheros’ podrían pagar entre 9 y 16 años de prisión.