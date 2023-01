“Ojalá llamen al estrado a Néstor Humberto Martínez”: último testimonio de Pizano ante autoridades

Durante más de dos horas reconstruyó para los investigadores de la Superindustria sus hallazgos como controller de la concesionaria Ruta del Sol.

El pasado 13 de agosto, Pizano rindió indagatoria ante la Superintendencia de Industria y Comercio y allí detalló lo que encontró en el consorcio conformado por Odebrecht, Episol -empresa de Corficolombiana- y CSS constructores -constructora de Carlos Alberto Solarte-.

En medio de sus revelaciones, el fallecido ingeniero confesó su decepción con la justicia y se fue lanza en ristre contra el actual fiscal general, quien habría conocido todos sus hallazgos al detalle: “Ojalá llamen al estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño, al mismo Mauricio Millán que no he mencionado. Yo les decía esto, ¿y qué pasó? Nada”.

Casi al borde del llanto, Pizano confesó que tuvo una ardua tarea para descubrir el entramado criminal de Odebrecht, al que intentó ponerle freno pero que no contó con el apoyo necesario para cumplir con su cometido.

“Yo traté de que no se realizaran actos indebidos de los procedimientos, me faltaba era ponerle el candado a la concesionaria, por Dios, estoy que ya no aguanto, no, esto es increíble”, aseguró en su denuncia.

Sospechaba de una conspiración en su contra

Exactamente 85 días antes de su muerte, el ingeniero reveló en la diligencia que tenía grabaciones que sustentaban sus señalamientos contra Néstor Humberto Martínez, ya que temía correr con la misma suerte de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Hay una persecución por parte de la Fiscalía. Lo que le está pasando a Andrade me va a pasar a mí. O me está pasando a mí. Y tengo grabaciones que no las voy a presentar aquí sino en su debido momento, porque tengo todas las actas y documentadas todas mis reuniones donde dije todo lo que tenía que decir, y no las voy a poner en conocimiento solo hasta que sea necesario, así me pongan un revólver en la cabeza”, dijo en dicha indagatoria.

Las grabaciones que no quiso entregar en dicho momento fueron las mismas que dio a Noticias Uno y El Espectador y que hoy tiene en el ojo del huracán al fiscal general.

De igual manera, hizo una caracterización pormenorizada de lo que él denominó “la fábrica de delitos” que había en la concesionaria: “Tenían como todos los delincuentes fragmentada la información”.

Al principio pensó que era un mero desorden administrativo, pero después llegó a confirmar que era un dosier de contratos ficticios entre 2012 y 2015 que representaban un desfalco por más de 55.000 millones de pesos a la concesionaria encargada del tramo dos de la Ruta del Sol.

“Yo tenía un control sobre lo que me informaban, pero yo para tener certeza de que todo lo que me informaban era eso, lo que hice fue yo cruzar con tesorería los pagos de cada uno de los contratistas. Ahí fue cuando, oh sorpresa, mejor dicho, le pegué donde era: empecé a ver que había contratos y servicios que no estaban reportados al controller. Era la repetición de la repetición de los contratos de papel”, declaró a la Superintendencia.

En ese arqueo de contratos fantasma descubrió los tentáculos de la red y sus supuestas empresas fachada: Inversores Profesionales, Desimpro S.A., Gestora de Proyectos de Infraestructura SAS, Consultores Unidos S.A., Profesionales De Bolsa, Ingream SAS Y RGQ Logistic.

“Presoam en el 2014, para resumirles rápidamente, en 2014 tú ves el objeto social y era la empresa Sky Blessed que tenía 20 millones de capital y lo contrataron por $12 mil millones, donde su objeto social fue cambiado en el mismo año. Es como si yo cambio mi hoja de vida y pongo hoy experto en lanzar cohetes para el sol”, reveló el ingeniero sobre una de las empresas presuntamente beneficiadas con los contratos de papel.

Pizano dio más ejemplos y contó un escenario que hoy indaga la justicia de Estados Unidos: un millonario pago de un contrato ficticio a la firma Consultores Unidos del empresario Eduardo Zambrano, enjuiciado y detenido en su casa por el caso Odebrecht. “Ese pago de 2.700.000 dólares, un pago que salió del Banco de Bogotá a un banco en Estados Unidos y luego a Panamá. De eso no se ha dicho nada”, relató sobre dicha línea de investigación.

Las pruebas de este pago, que primeramente denunció en 2015 a Corficolombiana, las entregó en septiembre pasado a agentes del FBI que rastrean un posible lavado de dinero a través de su sistema financiero.

Jorge Pizano también aseguró que hubo irregularidades en la compra de predios para la obra, y que la justicia sigue debiéndole muchas verdades a Colombia.

