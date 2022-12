Ojo al nuevo sistema para convalidar títulos de estudios realizados en el exterior

Empezará a regir el próximo 24 de octubre y no aplica para el sector de la salud.

La nueva resolución del Ministerio de Educación basa el reconocimiento de títulos en el aval concedido por el sistema de calidad de los países donde se originan.

“Esos títulos, obtenidos en otros países del mundo, son homologados por una entidad que certifica el un título como uno de alta calidad. En Colombia también será reconocido como un título de calidad y por lo tanto será un proceso mucho más tranquilo y liviano”, asegura Yaneth Giha, ministra de Educación.

En la página del Ministerio de Educación se pueden encontrar las guías de los 20 países con los cuales ya se puede hacer este trámite que, además, coinciden con los países que más solicitudes de convalidación generan.

“Para el caso particular de medicina, lo que hacemos es aclarar los requisitos para convalidar un título. Hoy estamos siendo muy recursivos y cuidadosos, recordemos que un título de medicina tiene que pasar por muchos filtros”, añade Giha.

Por su parte, para Lorena Beltrán, quien fue víctima de un mal procedimiento estético por parte de un cirujano plástico que convalidó su título como especialista, este trámite en el campo de la salud debe fortalecerse.

“Ya nos hemos dado cuenta que el Ministerio de Educación tiene vacíos muy grandes a la hora de verificar si un programa médico en el exterior equivale a uno en Colombia. Lo digo yo, que a mí me hicieron un mal procedimiento por parte de un cirujano plástico que estudia una supuesta especialidad en el exterior y no resultó ser eso sino un curso exprés”, afirma.

La convalidación de títulos en país ha tenido un crecimiento de más del 30 por ciento desde 2010, pasando de 2.600 solicitudes a más de 12.000.

