Ojo con llamadas sospechosas: banda montó call center y estafó a más de 6 mil personas

En el Eje Cafetero fue descubierto un call center del crimen, una casa desde donde funcionaba una supuesta central telefónica para estafar colombianos. Según autoridades, en el último año habrían engañado a más de 6 mil personas.

“Ellos me hicieron inicialmente una llamada donde me decían pues que me había ganado un beneficio para un portafolio, donde ellos ofrecían servicios tales como de veterinaria, servicios de salud, medicina, en esos momentos les dije que no”, detalló una víctima.

Días después, en una segunda llamada, a través de engaños, le sacaron toda la información financiera.

Lea, además: Amenazaban y extorsionaban a familias desplazadas para dejarlas vivir en invasiones

“Esta vez me decían que era de parte de mi banco, ellos me dictaron el número completo de mi tarjeta y el cupo que tenía yo dentro de ella. Pasó un mes y con extrañeza observo que me habían hecho un descuento, un cobro por esta llamada”, dijo.

Un falso servicio que la banda ofrecía desde sus centrales telefónicas en las más importantes capitales del país.

Publicidad

“Desde allí integraban personas a esta organización donde las preparaban para realizar las diferentes llamadas falsas haciéndose pasar por entidades bancarias del país y a nivel internacional. Tenían la información básica de estas personas”, indicó el general Fernando Murillo, director de la Dijín

Una información que se encargaba de recaudar una mujer conocida como ‘Lina Coca’, ella además reclutaba empleados de las entidades financieras para utilizarlas al servicio de la red.

“Para tener el privilegio de la información privada que reposa en esos archivos se pagaba en esa oportunidad de 40 a 120 millones de pesos por esa información”, anotó Murillo.

De esta manera, la mujer logró montar al menos 10 centrales telefónicas en el país, pero fue sorprendida en una de ellas por la Policía.

En total 51 personas fueron capturarlas, entre ellas un funcionario activo de una reconocida entidad financiera del país.