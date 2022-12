Ojo: libreta militar no será requisito para obtener un trabajo

Él es uno de los centenares de jóvenes que se beneficiarán con una ley que fue aprobada por el Senado, en último debate, que elimina ese requisito que es indispensable para trabajar.

“Existen hoy alrededor de 535 mil jóvenes, entre los 18 y los 28 años, que no tienen definida su situación militar; que acumulan multas de un millón hasta 7 millones y que entran en un círculo vicioso. No tienen con qué pagar las multas, no pueden ponerse al día con el Ejército y sin esa libreta militar no les permitían trabajar”, explica Luis Ernesto Gómez, viceministra de Trabajo.

El proyecto brindaría, además, un alivio para que los jóvenes que hoy son remisos, paguen su libreta militar a cuotas.

“Establece descuentos de hasta el 90% y del 60% de la cuota militar y además les permite que el saldo lo puedan ir pagando a cuotas”, añade el funcionario.

Sin embargo Claudia López, senadora de la Alianza Verde, advierte que el gobierno quiere engañar a los jóvenes para obligarlos a pagar.

“Que no engañen a los jóvenes de Colombia desde el Gobierno, ni se está eliminado el servicio militar obligatorio ni se está eliminado la libreta”.

Lo único que hace este estatuto de ciudadanía juvenil es dar un plazo de 18 meses para pagar a cuotas la libreta a los jóvenes.

Al proyecto de ley solo le falta la conciliación y la sanción presidencial.