¡Ojo, venezolanos! Avivatos cobran por tarjeta de movilidad que es gratis

Migración Colombia aclaró que se puede hacer por internet. Este documento será indispensable para pasar la frontera hacia suelo colombiano.

De 20 mil a 30 mil pesos están cobrando algunas personas a los venezolanos para realizar el trámite de la tarjeta de movilidad. Migración Colombia aclaró que no tiene ningún costo y el proceso se puede realizar por internet.

“Como todos los tramites de Migración Colombia, no tiene ningún costo; es muy fácil, solo es ingresar a la página web, el primer link les dice lo que tienen que hacer, los invitamos a que realicen el trámite no tienen que acudir a intermediarios”, explica Humberto Velásquez, subdirector de Migración Colombia.

Unas 52 mil personas ya han realizado el proceso aunque hubo a quienes no se les permitió el paso en la frontera porque no contar con ese documento.

“No sabía que pedían esto, me enteré fue ahorita, tengo que ir al Saime, pero el Saime hoy está cerrado”, señalo Oriana Mora, una venezolana a la que le tocó devolverse.

Hasta el momento 7 mil personas han cruzado los pasos internacionales donde se les está exigiendo la tarjeta de movilidad fronteriza. Los venezolanos que no cuenten con ella son devueltos a su país, pero en los controles se les orienta como adelantar este proceso.

Los venezolanos manifiestan que hace falta más difusión por parte de medios venezolanos porque hay mucho desconocimiento sobre el proceso que se debe cumplir para ingresar a Colombia.