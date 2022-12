Once actividades para pasar una Semana Santa llena de gracia en Valle del Cauca

Foto: Noticiascaracol.com

Debido a que “Cali es Ciudad Divina y el Valle te llena de gracia”, usted no se puede perder las actividades que ofrecen la ciudad y la región durante esta Semana Santa.

Recorridos turísticos y religiosos, procesiones, mercado divino, exposiciones artesanales, actividades para niños y sus familias, conciertos con la Filarmónica de Cali, planes de aventura, programación en centros comerciales y mucho más hacen parte de la agenda.

A continuación, once actividades imperdibles dentro una campaña para promover a la región como destino religioso por estos días y que se liderada por Fenalco, la Cámara de Comercio de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca junto con Cotelvalle y Fontur.

Procesión “Lo Sagrado es la vida”

Miércoles 23 de marzo, 7:00 p. m. Avenida Roosevelt hasta Parroquia de El Templete. Entrada Libre.

La jornada se inicia con el Concierto de la Orquesta Juvenil de Desepaz a las 6:15 p. m. La procesión comienza a las 7:00 p. m. en la Avenida Roosevelt con carrera 24 y, finalizará, en la Parroquia el Santísimo Sacramento del barrio El Templete.

El recorrido que se conforma de 26 pasos con las imágenes de las diferentes Parroquias y Templos de la ciudad, y por las Juntas Pro-Semana de los barrios Templete y Colseguros. Saldrán con los pasos de “San pedro”, “Ecce Homo”, “Nazareno”, “Santo Cristo”, “La Piedad”, “Insignias”, “Sepulcro”, “Dolorosa”, “Magdalena” y “El Resucitado”.

Después vendrán los 26 pasos organizados y adornados por los feligreses de la Catedral, San Francisco, La Ermita, El Templete, Colseguros, Obrero y las asociaciones Prosemana de la ciudad.

Informes: Secretaría de Cultura de Cali. 8858855 ext. 102, 106, 122

Espectáculo de Salsa –Delirio

Miércoles 23 de marzo, 9:00 p. m. a 2:00 a. m. Carpa Delirio ubicado en el Centro de Eventos Valle del Pacifico. Valor $180.000

Delirio presentará, en Cali Ciudad Divina, un fragmento de su aclamada ecuación “Salsa+Circo+Orquesta”, donde turistas y caleños podrán ver una historia en movimiento que recrea un viaje partiendo de Buenaventura hasta Cali, donde el tren se abastece con el combustible de las aventuras de Pedro, inocente niño quien con su maleta mágica va de estación en estación descubriendo saberes, tradiciones y experimentando fantasías que narra a su madre al regreso convertidas en música, baile y acrobacias.

Es una apuesta atemporal, una mirada fantástica que recrea las huellas que dejo el tren desde Buenaventura hasta Cali, una aventura llena de ilusiones y anhelos de progreso que plasma los sueños de vapor que afloran en las estaciones del tren.

Informes Tel: (572) 893761 – 8937500

Fundación Delirio – Calle 22 norte # 9 – 63 B/Santa Mónica

La boletería se puede adquirir en Tuboleta.com

Mercado Divino: gastronomía y artesanías

Jueves 24 y viernes 25 de marzo

Entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, propios y visitantes podrán asistir a la plazoleta de la Iglesia de la Merced, carrera 4ª con calle 7ª. Para disfrutar de la mejor gastronomía de la región, la cocina peruana, las más bellas artesanías, artículos de decoración y alimentos orgánicos, con un total de 17 expositores.

‘El Mercado Divino’, un espacio apropiado para visitar en familia, se prepara en un punto central del denominado Centro Histórico, del cual hacen parte el Museo Arqueológico de La Merced, del Museo Religioso ‘La Merced’, la Sociedad de Mejores Públicas, el Palacio Arzobispal, el Banco de la República, El Centro Cultural de Cali, la Casa Proartes, el Teatro Municipal ‘Enrique Buenaventura’, el Centro de Memoria ‘Étnico y Cultural’; conformando un circuito que puede ser visitado por todos en esta Semana Santa.

Museo Rayo en Roldanillo

Tendrá seis exposiciones abiertas al público:

Omar Rayo, Realismo Geométrico-Pinturas.

Rayo y Rayo – Obras en Papel

Carlos Rojas – Pinturas y esculturas

Cuatro Fotógrafos Contemporáneos – Fotografía

Obra Huésped, Natalia Arias – Fotografías

Jardines de Esculturas

Información en el teléfono 2298623 ó fax 2297290, Roldanillo, norte del Valle del Cauca.

Salsa en San Antonio

En este tradicional barrio de la capital del Valle del Cauca y a partir de las 8:00 de la noche del Jueves Santo, se presentará el ‘Cali Salsa Experience Show’ por parte de la compañía ‘Salsa Viva y Tango Vivo’ y 'Tropica Hostel Bed & Breakfast', que incluye a 12 destacados bailarines caleños.

Informes: 304 2945, 300 608 21 69. Carrera 6 # 4 - 28.

Unirte: exposición de pinturas y artesanías de la Asociación de artistas del Parque del Peñón

El años 2016 es un año especial: Es el año de la celebración de los 30 años de la Muestra Dominical de Arte en el parque del Peñón. En el marco de esta celebración se llevará la Muestra de Arte del Parque del Peñón al Centro Comercial Unicentro entre el 18 y el 27 de Marzo de 2016 con motivo de Semana Santa.

Veinte artistas plásticos y 15 artesanos presentarán lo mejor de sus obras en pasillos y plazoletas de Unicentro. En pintura se podrán apreciar obras en todas las técnicas: óleo, acrílico, acuarela, técnicas mixtas y también dibujo, escultura, fotografía y artesanía creativa, obras en todos los tamaños y tendencias: figurativa, abstracta, expresionista y semiabstracta.

Reconocidos Maestros como César Correa, Alberto Naranjo, Oveimar Sánchez, Carlos Humberto Murillo, Jorge Calero, Rodolfo Benavides, Gloria Morales, Maria Lidia Vergara, Norby Cruz, Gustavo Alzate, Armando Vásquez, Éibar Castillo, Carmen Eliza Jiménez y Margarita Calle son algunos de los que estarán presentes con sus obras en este evento.

Homenaje a la gastronomía francesa

Los días 21 y 22 de marzo 7 restaurantes de Cali harán un homenaje a la Gastronomía Francesa, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De esta manera cada uno de estos restaurantes La Guacharaca, El Escudo del Quijote, La Comitiva, Tortelli, Hotel Now, Pica y El Republicano ofrecerá un menú especial con un aperitivo y un canapé, una entrada, un plato principal o caliente, quesos franceses, 1 o 2 postres y vinos franceses y champanes.

Informes: http://caliciudaddivina.com/gastronomia-francesa/

City tour histórico, religioso, cultural, gastronómico y comercial por Cali

Durante toda la Semana Santa, los operadores turísticos de “Cali, Ciudad Divina – El Valle te llena de gracia” ofrecerán dos tours por la ciudad de Cali.

El primero Histórico y Cultural por los principales atractivos de la ciudad: El Gato de Tejada, la Iglesia La Merced, Plazoleta de San Francisco, la Torre Mudéjar, la Plaza de Caicedo, Museo La Tertulia, Teatro Municipal, Iglesia San Antonio, Mirador de Sebastián de Belalcázar, entre otros lugares tradicionales. Valor $70.000

Otra opción es el tour de Iglesias por el centro de la ciudad: Catedral de San Pedro, Plaza de Caicedo, La Ermita, San Francisco, La Merced y terminando en la Colina de San Antonio. Valor $70.000

Informes y reservas: Colombia - Rioja Turismo 6604905 – Marvel Tours 6651899

Recorridos Turísticos y Religiosos por el Valle del Cauca

El Valle del Cauca con sus 42 municipios tiene mucho para ofrecer: hermosos paisajes, arquitectura colonial, gastronomía, ritos y costumbres religiosas, prácticas deportivas, arte y cultura.

Los operadores turísticos proponen para esta Semana Santa: recorridos por las haciendas del Valle: Paraíso y Piedechinche, visita al Señor de los Milagros de Buga, al Lago Calima, tour de la uva y el arre en la Unión y Roldanillo, plan especial en El Cerrito, Dapa en Yumbo o la Región BRUT.

Filarmónica de Cali

Los días 24 y 25 de marzo, la Orquesta Filarmónica de Cali ofrecerá dos conciertos con entrada libre en el Teatro Municipal a las 5:00 p.m.

Taller infantil en el centro comercial Unicentro

El 26 de marzo, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., el centro comercial Unicentro, estará brindando un taller infantil de manualidades, con el fin de brindarles a los niños actividades diferentes en esta semana santa. El taller se realizara en el pasillo 4 contiguo al puesto de información. La entrada es libre.

Otros recomendaciones

En la zona norte: visita al Divino Eccehomo y Festival de Antojos en Bolívar, Museo Rayo en Roldanillo, la ruta del vino en La Unión, Procesión Infantil y de adultos con bandas músico marciales en Sevilla, Festival de Música Religiosa y el Pollo a la Carreta en Caicedonia, Solteritas y ponches en La Victoria, el Polvorete de Obando, la Exposición de Bordados en Cartago, los más grandes y hermosos vitrales de Suramérica en Versalles, y la Semana Santa en Vivo en El Dovio.

En la zona centro: la Procesión Chiquita en El Cerrito, el Sancocho de Gallina y el Viacrucis para niños en Ginebra, el Fiambre en Guacarí, la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, las peregrinaciones de Jueves y Viernes Santo en Tuluá, el mecato y la alfarería de Bugalagrande, pesca artesanal y deportiva en Riofrío, la Quebrada de Huasanó en Trujillo, el Museo Arqueológico Calima y los deportes náuticos en Calima Darién, y los dulces en el Parador Blanco de Andalucía.

En la zona sur: la Reserva Natural Nirvana y el Museo del Aire Fénix en Palmira, el paseo en balsa por el Rio Cauca y el Cholado de Jamundí, las frituras y comida típoca de Candelaria, la pesca deportiva en el río Bolo de Pradera, la Semana Santa Infantil en Vijes y en Yumbo la especialidad de Chivo en Mulaló y el ecoturismo de aventura en Dapa.

Informes y reservas: Rioja Turismo 6604905 – Marvel Tours 6651899