Once heridos en accidente de bus intermunicipal que rodó por un abismo en la vía Bogotá-Medellín

El vehículo transportaba 15 pasajeros cuando se salió de la carretera en el kilómetro 29 y terminó impactando contra una vivienda del sector.

“Allí se hace la movilización de todos los organismos de socorro en cabeza de los cuerpos de bomberos de los municipios El Rosal, Madrid y Facatativá”, indicó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Cundinamarca.

Las autoridades señalaron que once personas resultaron heridas.

“Se hace la remisión hospitalaria al de Facatativá, al momento la vía se encuentra totalmente habilitada”, agregó Farfán.

Para que no se presenten este tipo de accidente viales, la Policía de Tránsito se encuentra desarrollando diferentes controles viales, revisando la técnico-mecánica de los vehículos.

“En lo que va corrido del año por esta infracción se han impuesto más de 24 mil comparendos de los cuales nueve mil han sido a motocicletas, una cifra importante, sin embargo, hay mucho más conciencia con los conductores especialmente para las épocas de vacacionales”, manifestó el coronel Rolfy Mauricio Jiménez, jefe seccional de tránsito y transporte de Bogotá.

Según las cifras entregadas por las autoridades de tránsito se ha reducido el índice de accidentalidad un 24 por ciento.

“La sanción que implica no tener la revisión técnico-mecánica al día son de 15 salarios diarios legales vigentes que corresponde a un promedio de 420 mil pesos por desacatar esta norma”, señaló Jiménez.

Todos los vehículos particulares deben contar con la revisión técnico-mecánica obligatoriamente a partir del sexto año de matrícula, mientras que para las motos y vehículos públicos se deberá realizar luego del segundo año.