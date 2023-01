Oneida Pinto no podrá ser juzgada por indígenas porque no se comprobó que perteneciera a etnia wayú

La exgobernadora de La Guajira entregó una acreditación en la que decía que hacía parte del clan pushaina, pero la Judicatura encontró irregularidades.

Oneida Pinto buscaba que el proceso que se lleva en su contra, por un contrato para adquirir adoquines, fuera llevado por la justicia indígena.

Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura tiene serias dudas sobre el origen étnico de la exfuncionaria.

“Surgen serias inconsistencias sobre la calidad de indígena de la procesada, en tanto si bien el resguardo indígena señala la pertenencia de esta a su comunidad, ello no resulta cierto con lo afirmado por dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior”, precisó el fallo de la corporación al referirse a la entidad encargada de consolidar la información y censar a las comunidades indígenas en Colombia.

La Procuraduría, por su parte, había asegurado a la Judicatura que la defensa de Pinto no pudo demostrar que perteneciera al clan pushaina, con asentamiento en la comunidad Río de Janeiro del resguardo 4 de noviembre de la jurisdicción del municipio de Albania.

“Se constató por parte de la dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior que la señora Oneida Pinto no figura como integrante de resguardo y/o comunidad indígena alguna”, precisó el documento.

En el fallo de la Judicatura se explica que, según información de la propia alcaldía de Albania, el resguardo al cual dijo pertenecer la exmandataria no es un territorio ancestral sino un asentamiento de familias pertenecientes a varios clanes y que la gravedad de los delitos que le endilga la Fiscalía a la exgobernadora afectó a la sociedad en general.

La abogada wayú, Estercilia Simanca, señaló que quienes avalen a falsos indígenas infringen “en falsedad ideológica en documento público porque están consignando datos falsos”.

Aborígenes guajiros como Clemencia Rosa Epieyú, expresaron su molestia porque se acredite a quienes no pertenecen a su comunidad, ya que quienes “se hacen pasar por wayú nos quitan muchos beneficios, nos quitan los beneficios que a nosotros nos corresponden”.