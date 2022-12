ONU certifica que tiene ya en su poder 2.300 armas que pertenecían a las FARC

Son, aproximadamente, un 30% del arsenal de la guerrilla. “Jamás volveremos a emplear la violencia, nuestra única arma será la palabra”, dijo Rodrigo Londoño.

La primera etapa del desarme se hizo sin la presencia de medios comunicación diferentes al de las FARC y no se conocen imágenes de la entrega del armamento.

Las únicas imágenes difundidas corresponden al momento en que la ONU entrega los certificados que permiten la reincorporación a la vida civil de los excombatientes.

La guerrilla aseguró que se cumplirá a cabalidad con los tiempos del desarme y que el próximo 14 de junio se entregará otro 30%. Finalmente, el 20 de junio se completará la fase de desarme con el 40% del arsenal restante.

El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, calificó como “muy positivo” el proceso de entrega de las armas.

El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), afirmó desde uno de los 26 puntos

de concentración que la entrega era "el comienzo efectivo de nuestro adiós a las armas" y a "la violencia".

La ONU estimó en marzo que el arsenal de las FARC estaba compuesto por 7.000 armas, sin dar mayores detalles.

El organismo internacional no había confirmado el número de armas recibidas el miércoles, aunque sostuvo que no estaban incluidas las de los milicianos o colaboradores.

Según lo pactado, con el armamento se realizarán tres monumentos: en Nueva York, en Cuba -sede de los diálogos- y en Colombia.