ONU le pide al Congreso no dilatar más la discusión de la Justicia Especial de Paz

Abogado de las FARC dijo que, de no aprobarse la iniciativa, intervendría la Corte Penal Internacional y la institucionalidad se vería afectada.

Según el jurista Diego Martínez, representante de la desmovilizada guerrilla, hay una obligación internacional de por medio. Para la ONU, salir del marco institucional acarrearía la responsabilidad internacional del Estado.

En un mensaje dirigido a los legisladores que discuten el proyecto de ley, Naciones Unidas pidió ir más allá de la discusión, así como impulsar todas las acciones que sean necesarias para maximizar las oportunidades del procedimiento legislativo especial para la paz.



El llamamiento fue interpretado, por congresistas de la oposición, como una presión indebida.

“La ONU no tiene que venir a decirle al Congreso como actuar. Que vaya y le diga las FARC que entregue las armas. Después, cuando tenga legitimidad que vaya y le diga alguna cosa al Congreso”, dijo el congresista Alfredo Ramos del Centro Democrático.

La Casa de Nariño, por su parte, también rechazó el señalamiento que le hizo la ONU por la inasistencia de algunos legisladores.

“El Gobierno no acepta y rechaza categóricamente aquellos señalamientos que nos responsabilizan a nosotros del quórum del Congreso de la República, la responsabilidad de hacer quórum es de cada uno de los congresistas”, declaró el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

No a reapertura de listas

El organismo internacional también planteó reabrir las listas de los integrantes de las FARC, para que investigados o condenados reciban beneficios de la JEP. La administración nacional, declaró que ya se le cerró la puerta a esa posibilidad.

“Los listados están cerrados desde el 15 de agosto y no hay lugar para una reapertura de la misma. El texto así lo señala en el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz", dijo Rivera.

En medio de la polémica, la plenaria del Senado pretende evacuar esta tarde los impedimentos. la discusión se centra en condicionamientos de la participación política de las FARC. El Gobierno confía en que esta semana el proyecto sea aprobado en senado.

Lo que dicen las FARC

Diego Martínez, asesor jurídico de las FARC aseguró que si no pasa la JEP habrá consecuencias en el plano internacional.

“Abriría las puertas, nada más y nada menos, que de manera complementaria organismos como la Corte Penal Internacional pudiesen intervenir en el país. Un asunto bastante grave”, declaró.