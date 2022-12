ONU pide a Gobierno y cafeteros poner fin a paro

Bruno Moro, representante del organismo en Colombia, dijo que "cada uno tiene que dar un poco y cada uno tiene que ceder un poco".

"No hay otra salida. En todas las circunstancias la solución es el diálogo para llegar a un entendimiento", dijo Moro en declaraciones a periodistas en Bogotá.

Un grupo de al menos 50.000 caficultores protestan concentrados en una treintena de carreteras colombianas, ubicadas en los principales puntos de producción, y reclaman medidas gubernamentales que les permitan salir de la crisis en la que se halla sumido el sector desde hace al menos un año.

El coste de producción del grano es superior al precio interno, lo que unido a la apreciación del peso colombiano, a las fuertes lluvias y a las plagas de roya y araña roja, ha motivado un progresivo empobrecimiento de los pequeños caficultores.

Desde 2010, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha aportado unos 2.721 millones de dólares en apoyos directos y créditos subsidiados a los cafeteros, según dijo ayer el mandatario.

No obstante, el descontento del gremio ha ido creciendo hasta que el Movimiento por la Defensa y la Dignidad Cafetera, un grupo de críticos con la política del Gobierno y de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), a la que algunos están afiliados, convocó este paro nacional.

El Gobierno ha reprochado a estos productores que no hayan asistido hasta a cuatro reuniones para dialogar sobre nuevas medidas, al tiempo que ha decidido sólo negociar con la cúpula de la FNC, de la que es afín.