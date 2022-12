ONU y Pies Descalzos preparan a niños de Barranquilla en derechos humanos

En el marco de la semana por la Paz, actividad realizada en todo el país, la institución educativa Fundación Pies Descalzos, del corregimiento de La Playa en la ciudad de Barranquilla, contó con la visita del coordinador regional de las Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, el señor Roberto Desogus, como parte de la alianza por la promoción de los derechos humanos en esta comunidad vulnerable del Atlántico. Con el desarrollo de actividades lúdicas y talleres sobre los diferentes conceptos alrededor del tema, el representante de las Naciones Unidas entregó manillas en un gesto simbólico a todos los participantes de la actividad. La alianza entre las partes, busca reafirmar su compromiso con la Cátedra por la Paz en 2014, programa dirigido por el Ministerio de Educación Nacional y que tiene como objetivo sensibilizar a las comunidades en riesgo en materia de Derechos Humanos. Según Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, este acuerdo supone un gran impacto en la comunidad del corregimiento de La Playa. ”La educación debería abrazar valores tales como la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana. Una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos significa que éstos se aplican a lo largo y ancho del sistema educativo y en todos los contextos de aprendizaje”, explicó. El Proyecto Educativo Institucional del colegio Fundación Pies Descalzos, apoyado por la ONG española Ayuda en Acción, incluye actividades como desarrollo de comités de convivencia escolar para motivar al intercambio de opiniones a propósito de la importancia del respeto, la igualdad y demás valores que componen el óptimo desarrollo en derechos humanos. La visita del vocero de las Naciones Unidas a la institución Pies Descalzos, finalizó con la actividad “Yo me declaro defensor de los derechos humanos” para que los niños promuevan el quehacer en derechos desde su casa y su barrio. Esta actividad contó con la participación de 1.565 niños, niñas y jóvenes que conforman la comunidad educativa del colegio de Pies Descalzos quienes fueron declarados defensores de los derechos humanos en su comunidad y así ser promotores y replicadores de los mismos en su entorno. Adicionalmente, 150 niños de otras 5 instituciones participaron del encuentro, para ser capacitados como divulgadores y voceros de este programa, en cada uno de sus colegios.