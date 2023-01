¿Opinión o injuria? Estos son algunos casos en redes que han generado polémica en Colombia

Lo que un cantante vallenato dijo sobre un miembro de Sayco y el comentario que le costó el puesto a un funcionario del Gobierno, entre los más recordados.

"Rafael Manjarrez es sabido de todos ustedes, tiene 22 años de estar delinquiendo en Sayco, robando", afirmó en redes el acordeonista Rafael Ricardo Barrios sobre el notario primero de Santa Marta.

Ante las afirmaciones, Manjarrez denunció afectación a su buen nombre y ha interpuesto varios recursos pidiendo que el cantante elimine de sus redes y del canal de YouTube lo dicho.

"No me digan que no es indefensión el hecho de que un señor se plante tras de un computador a decirle a millares que yo soy un corrupto, que soy un bandido", sostuvo.

En diciembre de 2018, dos trinos insultantes que se lanzaron desde la cuenta de Superintendencia de Notariado y Registro contra los periodistas Daniel Coronell y Julián Martínez generaron escándalo.

Quien era el jefe de prensa de la entidad aceptó su responsabilidad en los mensajes y fue retirado del cargo.

Recientemente el director de televisión de la Casa de Nariño, Ignacio Greiffenstein, abandonó su cargo tras referirse a las mujeres petristas con palabras de alto calibre desde su cuenta de Twitter.

Esta problemática es más común de lo que se cree.

Adalid, una empresa especialista en seguridad informática, recibe en promedio 27 casos al mes de personas naturales o jurídicas que buscan resarcir su derecho al buen nombre.

Entre las denuncias frecuentes están la injuria, la calumnia, la sextorsión y el ciberbullying.

Le puede interesar: Libre expresión, noticias falsas y buen nombre: Corte Constitucional escucha a Google y Facebook