Opiniones divididas por fin del programa ‘Ser pilo paga’

Tras el anuncio del gobierno, las universidades públicas aseguraron que con estos recursos se pueden ofrecer cupos a más de 500.000 aspirantes.

Para el rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, el programa fue contradictorio. “Lo que se destinó a estos 40.000 (estudiantes) es prácticamente los recursos de un año de vigencia para las universidades públicas. Es impertinente y fomenta la exclusión”, señala.

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, destaca la bondad del programa ‘Ser pilo paga’, pero no quitándoles recursos a las públicas.

“Siempre en la Universidad Nacional ser pilo ha pagado. Siempre, siempre. Entonces habiéndonos inventando este programa, que filosóficamente es muy interesante, si lo quieren hacer pues que lo saquen de otros fondos. Porque también los privados nos ayudan a crecer el país”, dice Montoya.

Entre tanto, representantes de universidades privadas propusieron alternativas para continuar con ese plan educativo y beneficiar a cientos de jóvenes de escasos recursos.

Así lo explica José María Castillo, vicerrector académico de la Universidad Sergio Arboleda: “Una idea que hemos planteado es que el gobierno no asuma el 100% del costo, sino que una parte la asuma el gobierno y otra las universidades”.

La ministra de Educación garantizó que los 40 mil beneficiados del programa ‘Ser pilo paga’ continuarán hasta terminar sus estudios. Eso sí, hay que buscar los recursos que faltan.

Estudiantes del programa se refirieron a la decisión del gobierno. Aunque algunos manifestaron que apoyan la idea si la decisión ayuda a crear más cupos en las instituciones públicas, a otros les preocupa que haya estudiantes que no puedan costearse los estudios.

Bogotá, Medellín y Barranquilla concentran el mayor número de jóvenes en el programa.

Vea más:

Programa ‘Ser pilo paga’ no recibirá más beneficiarios