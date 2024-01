Oquí, el indígena héroe que busca a desaparecidos en Chocó: “No pararemos hasta hallar el último"

Catherine Bejarano, una mujer hogareña, madre abnegada y muy familiar es buscada por su hermano Nelson Bejarano, quien aún no tiene rastro de ella ni de lo que le pudo ocurrir el 12 de enero en el sector de Las Toldas, cuando un alud en Chocó mató a por lo menos 38 personas.



“Estamos aún esperando que se pueda recuperar o que aparezca Catherine. La verdad han sido días de mucha angustia y tristeza, pero esperanzados siempre en que se pueda encontrar o recuperar”, expresó.

Aunque la familia Bejarano no ha parado de buscarla en el kilómetro 17, su hermano extendió un mensaje a la comunidad en Chocó, para “no solamente a los organismos de socorro, a todo el que nos pueda ayudar. Si saben algo del paradero de ella, si saben algo de dónde está, por favor comuníquese con nosotros”.

Mientras tanto, el guardia indígena Jaime Oquí, con una solidaridad inquebrantable, desde hace cuatro días no para de buscar a víctimas que se presume siguen bajo tierra. No habla muy bien el español, pero esto no ha sido impedimento para comunicarse con otros voluntarios.

Afirma que continuará en esa zona de Chocó “hasta encontrar el último ya”.

Son 115 personas entre soldados del Ejército, Policía, Bomberos, Defensa Civil, guardia indígena y rescatistas de salvamento minero los que trabajan en el terreno para hallar más personas sepultadas.



Entre tanto, Rafael Bolaños, alcalde de Quibdó, informó que el secretario de Deportes está adecuando el coliseo “para realizar allí las exequias de manera colectiva, llevar allí a los familiares y poder hacerles un honor a todas esas familias que perdieron sus seres queridos”.

Nubia Córdoba Cury, gobernadora del Chocó, dijo que “concertaremos con las familias la posibilidad de que las honras fúnebres puedan ser colectivas o individuales, de acuerdo con su decisión. Esperamos en todo caso que, como familia, como comunidad, como departamento, podamos recibir a estas víctimas de una tragedia que nos duele a todos”.

