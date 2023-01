Orden de captura contra ‘el Paisa’ está suspendida hasta que se resuelvan recursos de apelación

Por información de Hernán Darío Velásquez, exjefe de las FARC, el gobierno ofrece hasta $3 mil millones. Aún tiene oportunidad de comparecer voluntariamente.

La primera orden de captura en contra de un exmiembro de la desaparecida guerrilla de las FARC por parte de la Justicia Especial de Paz fue emitida contra Hernán Darío Velásquez, por quien el gobierno ofreció una recompensa de 3 mil millones de pesos ante sus reiterados incumplimientos con la justicia especial.

Pese a esto, la JEP aclaró que la orden de captura de ‘el Paisa’ está suspendida hasta tanto no se resuelvan los recursos de apelación que podrían presentar la Procuraduría y su defensa el próximo viernes.

"El recurso de apelación está en efectos suspensivos de tal manera que hasta que la providencia no sea modificada y no se hayan resuelto las interpelaciones y decisiones en relación con las inconformidades de los sujetos procesales, no puede hacerse efectiva la decisión", detalló el magistrado Iván González.

Ante la oportunidad de comparecer voluntariamente, la magistrada Catalina Díaz afirmó que, si se presenta, debe “reconocer en un acto temprano su responsabilidad individual por los hechos y conductas que está examinando la sala”.

El abogado de oficio de Velásquez señaló que en caso de que se capture al exguerrillero de las FARC antes de la audiencia del viernes, esta sería ilegal porque aún no se ha dejado en firme la decisión de la JEP.

