Orden de libertad para alias 'Picante', presunto jefe de Los Rastrojos en el Valle

Por vencimiento de términos, mediante una decisión en segunda instancia del Juzgado 2 Penal de Buga, con Funciones de Control de Garantías y aplicando criterios de favorabilidad en uno de los procesos judiciales contra el presunto jefe de Los Rastrojos, Nelson Mauricio Taborda Rudas, alias ‘Picante’, queda en libertad junto a otros 14 integrantes de la misma banda criminal.

Según el abogado de alias ‘Picante’, han pasado más de 650 días desde la detención por concierto para delinquir, cohecho propio, extorsión, homicidio agravado y tortura, siendo señalados de ser responsables de al menos 29 homicidios.

“Ordenan la libertad de mi defendido y otras personas como consecuencia que se dilató en el tiempo de manera injustificada por más de 650 días sin que tenga un juicio por lo que se da el vencimiento de los términos. La orden emitida por la juez se debe hacer efectiva por tardar este miércoles o jueves”, manifestó Gabriel Arce Sepúlveda, abogado defensor de alias ‘Picante’.

El proceso contra Taborda Rudas y las otras 14 personas continuará, pero en libertad.