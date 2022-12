Ordenan a candidato a la gobernación del Valle retirar publicidad exterior

El Consejo Nacional Electoral se pronunció frente a las violaciones a la norma electoral en Cali, especifícamente a la publicidad política extemporánea del aspirante a la gobernación del Valle del Cauca Juan Carlos Salazar en las calles de la ciudad y otros municipios del departamento.

A través de una resolución, el Consejo dio a conocer fotos de publicidad en taxis y vallas, por lo que ordenó la apertura de la indagación preliminar a este candidato, quien deberá retirar de inmediato las vallas y calcomanías que constituyen publicidad exterior visual y que contiene presunta propaganda electoral o denominada propaganda de expectativa.

Además, le pide a la Secretaría de Tránsito de Cali realizar controles y desmonte de calcomanías adheridas a los vehículos que circulan en la ciudad, así como registrar la placa, marca, modelo y el nombre del propietario, datos que deberán ser remitidos al CNE para realizar las debidas investigaciones.

Este es el primer candidato que recibe un llamado de atención por parte del máximo organismo electoral del país.

Juan Carlos Salazar dice que aún no ha sido notificado oficialmente de esta decisión pero asegura que retiró toda la publicidad exterior. “A mí me llegó un documento donde ordenaban a la Administración Municipal recoger todo tipo de publicidad exterior referente a muchas campañas políticas, pero a mí directamente no me ha llegado nada”, aseguró el candidato.

“Sí hubo una publicidad en unos taxis, pero yo mismo la mande a recoger, yo no mande a poner esa publicidad porque estoy en un proceso de recolección de firmas. La ley me permite que por medio de un ‘flyer’, que es publicidad personal, contar sobre mi postulación. La otra que estaba en taxis y expuesta, yo mismo me he encargado de recogerla”, concluyó.