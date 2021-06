Ordenan a empleador devolverle el puesto a mujer despedida por estar embarazada

Michel Aristizábal trabajó en un almacén de venta de ropa y, tras los dos meses del período de prueba, le mandaron a hacer los exámenes para vincularla. Se los tomó y luego le dijeron que no había dinero para contratarla. Contó qué le paso después y dijo que fue despedida por estar embarazada.

“Había otra chica nueva, era algo como muy incoherente, más o menos a los 15 días, me empiezo a sentir muy mal, cosa que no me pasaba y empecé a sentir mareo y vómito. Decido hacerme una prueba de embarazo y salió positiva”, comentó.

Michel asegura que los exámenes laborales entre los que estaba la prueba de embarazo se los entregaron al empleador sin que ella supiera su contenido.

“Resulta que, sí, me echaron injustamente. Se dieron cuenta, antes que yo, que yo estaba en embarazo y decidieron prescindir de mí”, sostuvo.

Este caso de Michel, despedida por estar embarazada, llegó a la Corte Constitucional , que determinó que los empleadores tienen prohibido solicitar exámenes que no tengan relación con las funciones que se van a ejercer en el cargo para el cual una persona va a ser contratada.

“Especialmente pruebas de embarazo o exámenes de serología, dado que generalmente se trata de prácticas encaminadas a discriminar a las mujeres gestantes y/o a las personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual”, dijo la Corte en un fallo judicial.

Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, aseguró que “no pueden ser realizadas pruebas de embarazo, ya que no tiene ningún tipo de correlación con las labores que se van a encomendar y fue y puede ser un factor de discriminación”.

Asimismo, la Corte Constitucional señaló que los exámenes laborales no se pueden hacer a espaldas o sin que este sea informado.

“Las IPS instituciones prestadores de salud que realizan estas pruebas deben entregar los resultados directamente a los pacientes”, anotó Jaramillo.

La Corte Constitucional ordenó que, en el caso de Michel, despedida por estar embarazada, el empleador debe pagar prestaciones, indemnización y devolverle su puesto.