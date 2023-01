Ordenan al Gobierno entregar contratos de compra de vacunas contra el COVID-19

Este viernes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno de Colombia entregar los contratos de compra de vacunas contra el COVID-19.

De acuerdo con la corporación, “se trata de Derechos Humanos protegidos en el bloque de constitucionalidad relacionados con el acceso a la información”.

Además, "las reservas invocadas no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas; no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual ni que ponga en peligro la salud pública" y "las cláusulas contractuales que establecen una confidencialidad de ese tipo son inaplicables en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho”.

Así las cosas, en un plazo de tres días la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) debe suministrar, al Instituto anticorrupción y al jurista Ramiro Bejarano, una copia de los contratos relacionados con la adquisición de vacunas, el modelo de contratación empleado y el precio, entre otras.