Ordenan libertad del exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia

Foto: archivo Colprensa

El Juzgado dos del circuito de Buga dejó en libertad al exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, este viernes en horas de la tarde, por considerar que ahora no es alcalde, no va a obstruir la justicia, y no representa un peligro para la sociedad.

“Confiamos en las instituciones, en su momento denunciamos que la decisión de la Fiscalía fue arbitraria y sesgada por lo tanto celebramos la decisión de la judicatura y del Juez Penal del circuito de Buga”, indicó Gustavo Moreno, abogado de exmandatario del puerto del Valle del Cauca.

Moreno puntualizó que se presentaron "las pruebas y elementos probatorios que desvirtuaron los argumentos infundados".

Valencia seguirá vinculado al proceso, pues es investigado por presuntas irregularidades en la contratación para cobertura educativa.

A inicios de septiembre de 2015, al exalcalde le impusieron medida de aseguramiento intramuros en centro carcelario , junto a otros funcionarios.