Órdenes provinieron de la Casa de Nariño: Valencia Copete sobre chuzadas del DAS

En diálogo con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, César Julio Valencia Copete habló sobre las interceptaciones ilegales y la persecución a la Corte Suprema por parte del DAS, refutó las acusaciones de Álvaro Uribe y le pidió a María del Pilar Hurtado que diga quién o quiénes le ordenaron hacer los seguimientos ilegales.

Esto es lo que dijo:

El expresidente Uribe hizo una serie de señalamientos en este mismo espacio cuando hablamos sobre el tema de las chuzadas. Cuando se refirió a usted, quien ha denunciado públicamente que fue víctima de las chuzadas, aseguró que pasó fue lo contrario; que fue la Corte la que chuzó a Uribe. ¿Cómo es eso?

Eso no es cierto, se trata de otra de las tantas mentiras del expresidente Uribe, la Corte no chuza, la Corte no intercepta, la Corte tiene su trabajo definido por competencias. Indudablemente que sí es cierto que hubo una interceptación…yo hablaba y él. Y reitero, yo no sé de dónde provino esa interceptación, lo cierto es que ocurrió.

¿Usted hablaba con quién?

Con el expresidente Uribe.

¿De qué?

En ese tiempo, la Corte tenía unos problemas de seguridad, yo le planteé unos problemas de seguridad. Le dije que la Corte sentía que evidentemente nos estaban siguiendo; había ya unas expresiones de violencia moral, física. Y el presidente me dijo que él nos iba a ofrecer seguridad, yo le dije que nosotros teníamos una seguridad, agradecíamos lo que nos pudiera ofrecer pero, repito, nosotros veíamos un problema muy muy grande. Como en efecto ocurrió.

¿Coincide la acción de la Corte contra miembros del Congreso que eran del uribismo con este tema de las chuzadas y los seguimientos?

Exactamente. Y como lo he venido reiterando, no hay que buscarle otras causas al tema de las chuzadas.

¿Quiénes los chuzan y para qué?

Para entorpecer, para obstruir el trabajo que venía haciendo la Corte Suprema de Justicia con las investigaciones de lo que se llamó la ‘parapolítica’. Esa es la causa única, es la raíz del problema. Es cuando nos empiezan a agredir de todas las maneras.

¿La orden de dónde pudo provenir?

Pensamos que había una serie de pruebas que apuntaban a que fuera el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad porque los teléfonos eran interceptados. Nos incluían micrófonos en la sala plena, eso no fue chisme. Nosotros después oímos la grabación. La señora de los tintos, la que nos ponía el micrófono. Amén de ello había amenazas de muerte, una magistrada tuvo un problema en el colegio. Una serie de agresiones desde el momento en que la Corte profiere las primeras medidas contra algunos congresistas por el tema de la parapolítica, congresistas que, reitero, eran del partido del expresidente Uribe.

El expresidente Uribe y hoy senador le dijo a Noticias Caracol que ni su gobierno ni su directora del DAS tuvieron que ver con las chuzadas. ¿Usted le cree?

No le creo. Porque todas las pruebas apuntan a que provenía del DAS. Hay una serie de pruebas. Es más, hay quienes dicen que fue el expresidente Uribe. Eso lo dirá la justicia.

¿Usted cree que eso puede llegar hasta el presidente Uribe?

No me cabe duda de que esas órdenes provinieron de la Casa de Nariño durante el gobierno del expresidente Uribe.

¿De él o de su gobierno?

Eso lo dirá la justicia, pero las órdenes provinieron de la Casa de Nariño. No olvide una cosa elemental, el DAS es un organismo que depende de la Presidencia de la República. Que el presidente de la República nombra a la directora del DAS.

Cómo hace uno para establecer si hay una relación entre el presidente Uribe y la gente del DAS que los seguía a ustedes. ¿Eso se puede establecer?

Es lo que está faltando, el último eslabón de la cadena. La directora del DAS, nombrada por el presidente Uribe, nos intercepta, nos hace la vida imposible.

El expresidente dijo otra cosa, específicamente hablando de usted, dijo que ustedes hablaron pero que inclusive usted estuvo en la Casa de Nariño haciendo lobby con el gobierno para que impulsaran su presidencia en la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso fue así?

No, falso. Miente.

¿Usted estuvo hablando en Palacio con el expresidente?

Yo me posicioné en la Corte como presidente el 8 de febrero de 2007, él mandó un Twitter donde me señala las veces que entré. Quiero decirle que los días anteriores a mi posesión como presidente de la Corte fui en las siguientes ocasiones: el 21 de agosto de 2003 cuando se posesionó un magistrado de la sala civil, el doctor Villamil. El 30 de octubre del mismo año 2003 cuando se posesionó el doctor Pedro Munar y el 13 de enero de 2005, cuando se posesionó el doctor Edgardo Maya. Actos públicos, protocolarios, no individuales.

¿Y habló en esos momentos con el presidente?

No, porque era un acto público. Jamás. Además un presidente de la Corte qué va a pedir apoyo del presidente de la República, sería una falta de respeto.

Ha regresado al país María del Pilar Hurtado, con toda la expectativa que eso genera. Ella ya dijo que no va a negociar nada con la justicia, que va esperar su sentencia, que el computador donde supuestamente tenía información de todos estos episodios de las chuzadas, dice ella, que se lo robaron en Ciudad de Panamá. ¿Cree usted que se puede llegar a establecer esa verdad que usted dice, esa relación entre la directora del DAS y su jefe?

Pues las pruebas lo dirán, reitero que sabemos que es la de Casa de Nariño y esperamos que la señora María del Pilar Hurtado por el bien del país, por el bien de la institucionalidad delate y diga quién o quiénes fueron las personas que lo ordenaron. Ella era una subordinada de la presidencia de la República. ¿Quién fue? Simplemente le basta decir el nombre. No es un problema menor, está la sociedad interesada en saber.

