Organizadores del paro niegan que tengan intereses políticos

Piden que el presidente Duque los escuche. Este miércoles quieren llegar hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá, pese a la prohibición de Peñalosa.

El comité organizador del paro asegura que las marchas se extenderán hasta mediados de diciembre si el presidente Iván Duque no los escucha y cumple con los acuerdos pactados.

“Que el presidente cumpla las exigencias completas y que no se dilate con una negociación que no se va a cumplir”, señaló Julián Báez, vocero de los estudiantes de universidades públicas.

Manifiestan que la gran movilización no tiene tintes políticos y que no es cierto que se haya apagado la protesta.

Por otro lado, Javier Jules, integrante del comité del paro, indicó: “El gobierno siempre ha planteado y ha tratado de estigmatizar y descalificar estas grandes movilizaciones”.

“Lo del tinte político es una especie de macartismo que trata de hacer el gobierno para que la gente no entienda o para ellos convencerse, porque la gente entendió muy bien que eso no era así”, expresó por su parte Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Aunque todavía no están definidas las rutas del miércoles, ni los puntos de llegada de las marchas, anuncian que serán por toda la ciudad y aunque la Plaza de Bolívar no está habilitada por las obras de alumbrado navideños ellos insisten que allí llegarán.

“Hay varios sectores que aún se plantean ir a la Plaza de Bolívar y esperamos que con Peñalosa se pueda discutir para que no haya inconvenientes con el ingreso a la plaza”, expresó Julián Báez.

Aseguran que continúan dispuestos y abiertos al diálogo y que esperan que tras doce días de paro, el gobierno los escuche.

