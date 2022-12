Ornamentador duró 2 años en la cárcel respondiendo por un crimen que no había cometido

Perdió su negocio, sus ahorros y su familia sufrió el calvario de verlo tras las rejas. Fue injustamente involucrado en un homicidio cometido en 1997.

A sus 53 años, Héctor Julio, un humilde trabajador, siente que volvió a nacer. El 18 de febrero de 1997, muy cerca de su taller, un hombre fue asesinado.

Pese a que ese día no se encontraba en el sector, alguien lo señaló como el autor material del crimen y allí empezó su calvario.

Aunque no fue notificado del proceso, un día Héctor fue detenido en la esquina de su casa y condenado a 12 años de prisión.

"A él le quitaron la vida, a nosotros también nos quitaron la tranquilidad, nosotros andábamos con esa angustia, con esa zozobra”, dice su hermana Esperanza Tarazona Hermana

Después de 2 años y tres meses tras las rejas, pagando algo que no hizo, expertos de la Universidad Manuela Beltrán, a través del proyecto Inocencia, demostraron que él no era el asesino.

Ahora Héctor solo espera recuperar su vida, su familia y su dignidad, mientras le pide a la justicia que su historia no se repita en otros tantos inocentes.