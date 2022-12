Oro en el Mundial de Pista para el paisa Fernando Gaviria

El paisa Fernando Gaviria brilló con luz propia y se coronó campeón de la prueba del Omnium, en el Mundial de Pista que se disputa en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines en Francia.

“Esto es el resultado del gran esfuerzo y de un trabajo constante en Colombia”, fueron las primeras palabras del pedalista, quien ya había sido campeón mundial juvenil de esta prueba en Nueva Zelanda en 2012.

Sobre la caída en la vuelta 18 afirmó que “sí, fue por un descuido mío, pero fue terminando a mi favor porque pude retomar una vuelta, entonces saqué más diferencia de la que había perdido”.

El campeón también se pronunció frente a la aparatosa caída de Fabián Puerta, su compañero: “Es mi cuñado, que se recupere pronto. Se me salieron las lágrimas cuando me dijeron que por poco pierde la vida y me puse a llorar porque es mi amigo y un gran alentador en mi carrera deportiva”.

Gaviria se impuso con 205 puntos, 15 más que el australiano Glen O’Shea y 24 más que el italiano Elia Viviani.

Puntaje final:

1. Fernando Gaviria, Colombia. 205 puntos

2. Glenn O'Shea, Australia. 190 puntos

3. Elia Viviani, Italia. 181 puntos

4. Jasper de Buyst, Bélgica. 178 puntos

5. Aaron Gate, Australia. 173 puntos