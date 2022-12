Óscar, con solo 19 años, tiene 45 puñaladas y 12 tiros de su vida en la calle

Tenía 10 años cuando supo que su madre biológica, Ana María Manjarrés, lo dio en adopción recién nacido.

“Cuando me di cuenta de eso yo… paila… no me gustó esa noticia para nada. Uno se siente menospreciado, ¿uno qué? Entonces yo ya no sirvo es para nada”, cuenta con resignación este joven que lleva siete años recorriendo Bogotá.

Y pese al dolor, visita de vez en cuando a su “cucha”. “Hemos tenido peleas, pero mamá es mamá”.

Ella, entre tanto, afirma que cada día vive el sufrimiento. “Espero no me juzguen y que Dios sea el único que dé sus órdenes. Todos cometemos errores”, susurra.

Óscar comenzó a consumir bazuco “para escapar de la realidad que me había tocado, no la sabía aceptar. Ahorita ya consumo por necesidad”.

Y para mantener su vicio reconoce que mató a cerca de 30 personas en cinco años, trabajo por el que le pagaban entre 600 mil y un millón de pesos.

“Actué mal con más de una familia y me gané la de problemas”, cuenta mientras muestras las decenas de cicatrices que marcan su cuerpo de solo 19 años.

Su primer homicidio “fue a sangre fría, sin estar bajo efecto de las drogas”. Y a los 17 años la calle le cobró la deuda.

“Nos subimos a una loma para que le hiciera la vuelta a un man, me cogieron por la espalda y me pegaron siete y después me pegaron cuatro (tiros)”, relata.

Recibió tres atentados más y ahora se refugia en la calle, reconociendo que hay que saber dónde quedarse “porque si no mucha gente aparece muerta o lo desaparecen a uno”.

Y mientras se dedica a pedir limosna en Transmilenio, dice que quiere salir de ese mundo, “pero no he tenido la fuerza de voluntad para hacerlo”.

“Sé que puedo servir para un futuro y ayudar a alguien”, cree, sin encontrar aún en su interior o en una mano amiga lo que le ayude a empezar una nueva vida.

