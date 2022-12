Óscar Iván Zuluaga no le dijo la verdad al país: Peñalosa

"Óscar Iván Zuluaga no le dijo la verdad al país (sobre su reunión con el hacker). Dijo que no lo conocía y después dijo que no se acordaba, que sería más grave. Ahora dice que el video fue manipulado", dijo Enrique Peñalosa al ser preguntado sobre el escándalo que se cierne alrededor del candidato del Centro Democrático.

Agregó que "si lo que ocurrió, lo que muestran los videos es cierto, los abogados dicen es que es delito".

Sobre el tema, afirmó que en su campaña "ni siquiera les autorizamos a los jóvenes que trabajan en nuestras redes que ataquen a los candidatos".

Asimismo, se refirió al pedido de extradición de María del Pilar Hurtado hecho por el presidente candidato, Juan Manuel Santos. "Lo que se cuestiona es la oportunidad, porque claramente es otra parte de la guerra entre santos y Zuluaga", consideró Peñalosa.

"Es lo mismo que cuando las FARC llegan al acuerdo ocho días antes de las elecciones. Uno no puede dejar de pensar que están tratando de apoyar al presidente candidato Santos", añadió.

Según Peñalosa, de ser elegido hará "un gobierno libre de corrupción", por lo que, con sus propuestas, hará una "vacuna contra la politiquería".

Propuesta en salud

Para el candidato por la Alianza Verde, "las EPS no funcionan bien porque su ingreso depende del número de empleados que tengan". Por ello, sugirió "cambiarlas por unas entidades aseguradoras cuyos ingresos dependan por la calidad del servicio que presten".

Asimismo, propuso la creación de una junta en el Ministerio de Salud que resuelva las peticiones que hacen actualmente los ciudadanos a través de la tutela, un recurso que considera "no está sirviéndoles a los más pobres".

Recalcó que "la tutela es lo que mejor funciona en nuestro sistema de justicia", y con la creación de esa junta se liberaría "a la justicia de una cantidad de trabajo que debería estar resuelta de una manera administrativa".

Propuesta en educación

"La educación lo que nos va a permitir es acabar con la politiquería corrupta", afirmó. "Entre más educado un sector, generalmente elige mejores políticos", precisó.

Es por eso, manifestó, que "nuestra vicepresidenta (María Isabel Segovia) es una experta en materia de educación en Colombia".

También habló sobre la situación de los maestros en el país, para quienes "aproximadamente va a haber un aumento del 18%" en materia salarial. Sin embargo, señaló, "esto tiene que ver con la evaluación" que les hacen y que, consideró, "tienen razón los maestros cuando se quejan de este sistema de evaluación".

Propuesta en agricultura

Peñalosa insistió en la necesidad de crear un Ministerio de Bienestar Campesino, que se preocupe por la "nutrición de los campesinos, la calidad de la vivienda, calidad de la educación, de servicios públicos y de salud".

Lamentó, al recordar su experiencia en Carne propia con Noticias Caracol, que hay "más de 10 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo, jornaleros que ganan 60 mil pesos a la semana".

También cuestionó la "poca imaginación" que ha tenido el Gobierno actual "cuando hay un aumento en cosecha. En vez de entregar subsidios puedo hacer un comercial promocionando el producto".

Inversión

El candidato sostuvo que el impuesto al patrimonio "hay que mantenerlo mientras se cambia".

"Necesitamos impuestos para hacer política social, carreteras, investigación agrícola", explicó.

Ante esto, sugirió "que las empresas tengan impuestos bajos para que haya más inversión y que las personas naturales que tengan ingresos altos que paguen impuestos altos".

Por esto, dijo, "soy de izquierda si de lo que se trata es de tener una mayor igualdad" y "la única manera como un país se desarrolla es con más inversión privada".

Política exterior

Al ser preguntado sobre la situación en Venezuela, dijo que "el Gobierno colombiano no puede quedarse callado", aunque debe ser respetuoso con el Ejecutivo del vecino país.

No obstante, agregó, "Leopoldo López es un preso político que no ha contado con garantías", y ante este tipo de problemáticas "tenemos que pronunciarnos de vez en cuando sobre cuál es nuestra posición".

Propuesta social

Peñalosa considera que lo mejor para Colombia es despenalizar la marihuana, aunque recalcó que "habría restricciones a su venta".

Señaló, asimismo, que "las fumigaciones han sido un fracaso" y han puesto "a campesinos del lado de la guerrilla".

El aspirante a la Presidencia también se mostró a favor del matrimonio homosexual y de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. "Me parece bien. Siempre he tenido esa posición", dijo.

Aunque sobre los legrados sostuvo que "no me gusta el aborto, a ninguna mujer que aborta le gusta el aborto", precisó que este "es un tema de salud pública ya que hay más de 300 mil abortos al año".

Consideró que "es mejor que no lo hagan", pero lamentó que "una mujer pobre muere por un aborto mal hecho", mientras que el resultado es diferente para una mujer con altos ingresos.

Por ello propuso una "campaña para tener los hijos deseados", teniendo en cuenta que en el 2013 nacieron "180 mil niños no deseados que tuvieron adolescentes colombianas".

"Perseguir esta actividad lleva solamente a la muerte de las mujeres más pobres", recalcó.

Escuche aquí la entrevista completa: