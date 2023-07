¿Óscar Iván Zuluaga sabía de entrada de dineros de Odebrecht a su campaña? Estos audios lo enredan

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga está en el ojo del huracán luego que, a través de unos audios, presuntamente aceptara la financiación de dinero ilícito proveniente del caso Odebrecht para su campaña. Los audios, que están en poder de la Fiscalía General de la Nación, fueron entregados por el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, al ente investigador.

En los audios revelados por revista Semana, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga habla de destrucción de evidencia, consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014.

En las conversaciones, que están en poder de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de su campaña, que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le habría contado toda la verdad.

Óscar Iván Zuluaga: “Yo fui y le dije: 'Padre, dígame una cosa, ¿yo qué debo hacer?'”.

Daniel García Arizabaleta: ¿Le contó toda la historia?

OIZ: Sí, le dije: 'padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”.

En medio de la conversación, Zuluaga le asegura a Arizabaleta que, si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia, esto con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga, quien fue su representante legal en la campaña presidencial y hoy es también investigado por fraude procesal.



Óscar Iván Zuluaga: “Y yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos. Sí, yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, yo lo asumo porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese y pienso también es que, si el día de mañana tengo que asumir una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos”.

Tras la revelación de estos audios, Noticias Caracol intentó comunicarse con miembros del Centro Democrático, sin embargo, no se obtuvo respuesta. Pese a esto, el expresidente Álvaro Uribe sí se pronunció, a través de un video en sus redes sociales. Aunque no habló directamente De Óscar Iván Zuluaga, manifestó “profunda tristeza”.

"En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria, que empezó en los albores de la adolescencia y lo continuaremos con amor a Colombia", señaló el exmandatario.

Aunque aún se desconoce la fecha de imputación de cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía lo acusaría en los próximos días por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.