Óscar Iván Zuluaga y su hijo, a interrogatorio por escándalo de hacker Sepúlveda

El fiscal general Eduardo Montealegre anunció el martes que citará a interrogatorio al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso del hacker Sepúlveda que, al parecer, espiaba a los delegados del Gobierno y de las FARC en el proceso de paz de Cuba.

Así lo dio a conocer el funcionario judicial en entrevista con la emisora La W, en la que agregó que también será citado David Zuluaga, hijo del exaspirante por el Centro Democrático, que dirige el expresidente y actual senador Álvaro Uribe (2002-2010).

La diligencia de interrogatorio, tanto en el caso de Óscar Iván Zuluaga como en de su hijo, no equivale a una vinculación formal a un proceso penal toda vez que, según el propio fiscal, se trata de un mecanismo de defensa para que ambos aclaren presuntas irregularidades halladas por el ente investigador.

En mayo las autoridades capturaron al experto en informática Andrés Fernando Sepúlveda por supuestamente espiar a los delegados del gobierno y las FARC que desde fines de 2012 adelantan en La Habana un proceso de negociaciones para tratar de poner fin a más de 50 años de conflicto interno.

Zuluaga ha negado cualquier irregularidad suya o de sus empleados de campaña en el caso.

“Óscar Iván Zuluaga considera que no se dan las garantías necesarias por la politización de la justicia y que recurrirá a todos los mecanismos de protección jurídicos nacionales e internacionales porque Colombia no puede seguir el camino de Venezuela, donde la justicia no existe”, expresó el abogado Jaime Granados.