Oscuro panorama de la salud en Colombia: cada 34 segundos se interpone una tutela

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, presentó un informe al respecto. Antioquia, Valle y Bogotá, donde más amparos se presentan.

Por eso, el funcionario hizo un llamado a las entidades.

“El llamado es a que el sistema de salud funcione, funcione mejor, hay entidades que funcionan bien, pero la gran mayoría no, sino los colombianos no tendrían que ir a los tribunales para amparar sus derechos”, dijo Carlos Negret.

Un estudio realizado entre los expedientes que están en la Corte Constitucional arrojó que Antioquia, Valle y Bogotá lideran la nefasta lista de lugares donde más se presentan tutelas y las entidades a las que más se les reclama son Medimás, con el 12 por ciento de tutelas, Coomeva, con el 11 por ciento, y la Nueva EPS, con el mismo porcentaje.

“El derecho a la salud es fundamental y tenemos que trabajar para que los colombianos no tengamos que ir a los juzgados (a interponer estos recursos). Esto sucede donde la gente puede acceder, donde yo llamo la calle pavimentada, pero hay lugares donde los ciudadanos no pueden ir a presentar una tutela porque las distancias son imposibles de cubrir”, indicó Negret.

Sin embargo, sus palabras más duras fueron cuando aseveró que “lo más grave es que habiendo la orden de dar un medicamento, un servicio integral, los ciudadanos en Colombia se mueren porque no llega un servicio, no llega el medicamento en su momento”.