Otras víctimas de ataques con ácido esperan justicia como con Natalia Ponce

Gina Potes y Edeni Borja fueron víctimas de ataques con ácido en Bogotá y Medellín.

Para Gina su vida cambió el 28 de octubre de 1996, cuando desconocidos le rociaron ácido en la puerta de su casa y con su historia se convirtió en la abanderada de la reivindicación de los derechos de los afectados.

A Edeni Borja le lanzaron el químico en la capital de Antioquia, mientras amamantaba a su hija de once meses quien también sufrió graves quemaduras.

A pesar de que en ambos casos han pasado más de 15 años, las dos aún esperan saber lo que sucederá con sus agresores.

Y es que para algunas de las víctimas no aplica la ley Natalia Ponce de León porque fue aprobada después de las agresiones que sufrieron. En consecuencia, sus agresores solo responderían por lesiones personales.

Pese a esto, la esperanza de Ginay Edeni es que haya justicia y que sus casos no queden impunes.