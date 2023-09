Otro feminicidio en Bogotá: joven fue asesinada por su pareja en el barrio Samper Mendoza

Horas después de que se conociera la historia de Viviana Porras, una mujer que por poco es asesinada a manos de su expareja sentimental , el CTI de la Fiscalía acudió al barrio Samper Mendoza, del centro de la capital colombiana, para realizar el levantamiento de una joven víctima de feminicidio en Bogotá .



El caso ocurrió hacia el mediodía en la localidad de Los Mártires. Hasta allí llegó la Policía Metropolitana tras el angustiante llamado de testigos al conocer que una joven de unos 22 años había sido atacada por su pareja.

El comandante operativo de zona cuatro, coronel Héctor Rodríguez, señaló que hay una persona detenida por este crimen. La persona detenida “es la pareja sentimental, estamos en esas actividades de investigación de qué tipo de relación tiene la occisa con el agresor, capturado en el momento ante la reacción inmediata y con colaboración de la comunidad”.

La historia de Viviana Porras, quien se salvó de intento de feminicidio en Bogotá

En cámaras de seguridad quedó registrado el intento de feminicidio en Bogotá del que fue víctima Viviana Porras. Las imágenes muestran cómo la mujer trató de ponerse a salvo de su expareja sentimental, que la perseguía y lanzaba ataques con arma cortopunzante.



En segundos, ella logró correr hacia la calle y resguardarse detrás de varias personas que pasaban por el lugar. En ese momento, varios de los habitantes del sector de Engativá reaccionaron para detener al individuo.

Otra cámara, ubicada en una panadería, captó el momento en que el atacante ingresó tras Viviana, pero gracias a la reacción de varios trabajadores el sujeto no tiene más remedio que regresar a la calle.

En ese momento, con la ayuda de la Policía, varios habitantes pudieron detener al hombre, que fue capturado y entregado a la Fiscalía. La mujer se repone de las heridas causadas por esta agresión, mientras su expareja tendrá que enfrentar un proceso por el intento de feminicidio en Bogotá.

“Me perseguía mucho”: víctima del intento de feminicidio



Viviana Porras, víctima de intento de feminicidio, contó que “teníamos un mes de relación y yo le había terminado porque vi cosas que no me gustaban en él, era muy posesivo, me perseguía mucho, me revisaba el bolso, el celular, entonces yo comencé a ver cosas muy feas y le había terminado la relación”.

Agregó que el sujeto le dijo ella no era “ni para él ni para nadie. Cuando llegó a la miscelánea, que fue hasta donde me persiguió, fue donde me atacó. Él sacó llaves sin permiso mío, porque él iba y me recogía los niños al colegio. En eso aprovechó la llave de los niños y sacó duplicado, cuando vi que tenía duplicado de las llaves le dije que me las diera, no me las quiso dar”.

